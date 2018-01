Dornelles diz que não vai alterar proposta da MP 442 O relator da Medida Provisória 442, senador Francisco Dornelles (PP-RJ) informou que concorda com a filosofia da emenda e que não vai fazer alterações no mérito da proposta em seu parecer. "Vamos manter o que veio da Câmara e qualquer mudança será só redacional, sem alterar o conteúdo. O governo está administrando a crise com muita competência e tudo que dá confiança e liquidez tem o meu apoio", afirmou Dornelles. A MP amplia os poderes do Banco Central de ajudar os bancos em dificuldades. Em, relação à idéia do líder do PMDB, senador Waldir Raupp (RO), de proibir temporariamente o aluguel de ações, Dornelles entende que é uma preocupação válida, mas que não precisa ser inserida na lei, por meio de destaque. Raupp não tem recebido apoio que justifique a mudança da MP pelo Senado. Na avaliação de Dornelles, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) já tem poderes para suspender o aluguel de ações, se necessário. "Não tem sentido engessar uma competência que a CVM já tem. Não precisamos desse comando", afirmou.