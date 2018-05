Dornelles deve relatar indicação de Toffoli ao STF

O senador Francisco Dornelles (PP-RJ) deverá ser indicado pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Demóstenes Torres (DEM-GO) para relatar a indicação do advogado José Antonio Dias Toffoli à vaga do ministro Carlos Alberto Menezes Direito no Supremo Tribunal federal (STF). Toffoli é o atual advogado-geral da União.

Nesta sexta-feira, 18, em plenário, o senador Mão Santa (PMDB-PI) leu a mensagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicando Toffoli. Pelo regimento do Senado, a CCJ tem 20 dias para votar a indicação (10 dias para o relator produzir parecer e mais 10 para a comissão aprová-lo ou não).

Depois de aprovado pela CCJ, a indicação precisa ser referendada pelo plenário. O voto dos senadores é secreto.