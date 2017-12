Na Paraíba, Doria modera o discurso e diz que não quer ser contraponto de Lula

O prefeito João Doria (PSDB) começou na manhã desta quinta-feira, 31, uma viagem que vai durar 48 horas, entre Campina Grande, na Paraíba, e Paris, na França, onde deve se encontrar com o presidente da França, Emmanuel Macron. O tucano, em entrevista à uma rádio em Campina Grande, adotou um novo tom, mais moderado, ao afirmar que "não quer falar mal de ninguém". "Discurso de nós contra eles não é a melhor proposta para o Brasil", disse. O prefeito, que viajou em seu jato particular, desembarca por volta das 17h no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, para pegar o voo de carreira para a capital francesa.

O períplo começou às 10h em cidade paraibana, onde o prefeito teve uma agenda típica de candidato: entrevista à televisão local, almoço com empresários e visita à Câmara Municipal da cidade, onde recebe o título de cidadão campinense. Na cidade da Paraíba, Doria foi recepcionado pelo senador Cássio Cunha Lima (PSDB) e adotou um discurso mais moderado do que em viagens anteriores. Não xingou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e evitou o bordão "nossa bandeira nunca será vermelha".

Em entrevista coletiva em Campina Grande, Doria disse que "não quer falar mal de ninguém". "Discurso de nós contra eles não é a melhor proposta para o Brasil". A fala acontece após o prefeito ser criticado por tucanos por seu discurso radicalizado contra o PT.

Cunha Lima, ao justificar o título de cidadão campinense, disse, em discurso para empresários, que o prefeito visitou o Estado quando era presidente da Embratur, nos anos 1980.

Doria também foi questionado sobre sua ausência em um jantar entre o governador Geraldo Alckmin (PSDB) e prefeitos tucanos, em São Bernardo, na segunda feira, 28. "Não foi o governador que ofereceu o jantar, foram os prefeitos que ofereceram", justificou. "O mesmo jantar foi oferecido a mim no mesmo lugar."

PARIS

O prefeito desembarca em Paris na manhã desta sexta-feira, 1, e ficará até sábado. Sua primeira agenda será uma apresentação no Global Positive Forum, evento organizado pela Positive Planet Foundation. O anfitrião de Doria na cidade será o economista Jacques Attail, presidente da Positive Planet Foundation e ideólogo do presidente Emmanuel Macron.

Em suas duas paradas, o programa Corujão da Saúde, parceria com hospitais privados para reduzir a fila de exames, foi escolhido como principal vitrine de sua administração.