Doria lidera disputa pelo governo de São Paulo, com 29%; Skaf tem 20%, diz Datafolha

SÃO PAULO - O ex-prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) lidera a corrida pelo governo do Estado, segundo pesquisa Datafolha divulgada na madrugada desta segunda-feira, 16. Doria tem 29% das intenções de voto, à frente do presidente da Fiesp, Paulo Skaf (MDB), com 20%; do governador de São Paulo, Márcio França (PSB), com 8%; e do ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho (PT), com 7%.

O Datafolha testou um cenário sem Skaf na disputa, o qual Doria também lidera, com 36%. Nesse caso, França aparece com 10% e Marinho, com 9%.

+++ Após prisão, Lula perde votos; Marina e Bolsonaro se aproximam, diz Datafolha

Doria e Skaf também lideram em termos de rejeição: 34% do eleitorado afirmou que não votaria "de jeito nenhum" no presiente da Fiesp; em Doria, o índice é de 33%. Marinho tem 27% e França, 22%. Na capital paulista, a rejeição a Doria chega a 49% do eleitorado.

+++ Pesquisa eleitoral repercute entre partidos e pré-candidatos

A pesquisa Datafolha ouviu 1.954 eleitores em 68 municípios paulistas, entre os dias 11 e 13. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número SP 04706/2018.