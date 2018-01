Doria ironiza ‘reformas’ do PT

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), voltou a criticar neste domingo, 16, os governos dos petistas Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. “A competência do PT é tal que, durante 13 anos de gestão Lula e Dilma, eles conseguiram fazer duas reformas, a reforma do triplex do Lula e do sítio da família Lula no interior de São Paulo”, disse o tucano.

A declaração do prefeito ocorreu durante uma coletiva de imprensa realizada na Vila Guarani, zona sul de São Paulo. No local, Doria participou de mais uma edição do Mutirão Mário Covas, no qual ajudou a fazer o calçamento de uma via e a plantar flores.