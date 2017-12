Doria é recebido com protesto em Natal

NATAL - Após ser atingido por ovos em Salvador durante visita para receber honraria da prefeitura no dia 7, o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), voltou a ser alvo de protesto no Nordeste. Nesta quarta-feira, 16, um grupo de manifestantes protestou contra concessão do título de cidadão natalense ao tucano pela Câmara Municipal de Natal com cartazes e palavras de ordem. O ato ocorreu nas dependências do Shopping Midway Mall, na zona leste de Natal, onde está sediado o Teatro Riachuelo, local da honraria.

Também foi alvo dos manifestantes o empresário Flávio Rocha, executivo do Grupo Guararapes, dono do shopping e do teatro. Rocha recebe a Medalha Frei Miguelinho, maior honraria concedida pela Câmara Municipal de Natal.

O título a Doria foi proposto pelo presidente afastado do Legislativo municipal, vereador Raniere Barbosa. O parlamentar é acusado de desviar cerca de R$ 22 milhões da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) através de superfaturamento de contratos.

O governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria (PSD), foi convidado a participar da cerimônia, mas em decorrência da Operação Anteros, da qual foi alvo, desmarcou presença. A operação foi deflagrada na terça-feira, 15, pela Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República. O governador é apontado como principal beneficiário de esquema de desvio de dinheiro da Assembleia Legislativa, enquanto presidiu a Casa de 2003 a 2010, na ordem de R$ 5,5 milhões.

A segurança no local foi reforçada e o acesso ao Teatro Riachuelo é liberada somente aos convidados do evento e jornalistas credenciados.

No dia 7, em Salvador, Doria foi atingido por ovos enquanto caminhava ao lado do prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto após receber título de cidadão soteropolitano. Depois da experiência em Salvador, Doria recebe o prêmio em Natal em um teatro localizado dentro de um shopping em cerimônia somente para convidados.