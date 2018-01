Doria é convidado, mas não vai a evento com Alckmin

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) participou na manhã desta terça-feira, 5, do primeiro sorteio de moradias da PPP da Habitação do Complexo Julio Prestes, na região da Cracolândia, centro da capital paulista. O projeto é realizado em parceira com a Prefeitura de São Paulo, mas diferentemente do que ocorreu na data de início das obras, em janeiro deste ano, o evento desta terça-feira na contou com a presença do prefeito João Doria (PSDB).

Segundo Alckmin, Doria foi convidado. "Sempre é", disse. A informação foi confirmada em seguida pelo secretário estadual da Habitação, Rodrigo Garcia (DEM). "Até está aqui o presidente da CET e o pessoal da Cohab. Agora, este (projeto) que estamos entregando o terreno e os recursos são do Estado", afirmou o tucano.

Pouco antes do início do evento, em entrevista concedida à "Rádio Bandeirantes", Alckmin reconheceu que não esperava, oito meses após o início do mandato de Doria, ter de concorrer com ele pela vaga de candidato à presidência do PSDB. Questionado se se sentia incomodado com isso, disse que aprendeu com seu pai, que citava Santo Antônio de Pádua para dizer: "Se não puder falar bem, melhor se calar."

Aos jornalistas, o governador afirmou que não vê Doria como um "adversário" e que não vê problemas em o partido ter mais de um candidato.

Procurada, a assessoria do prefeito disse que ele "foi representado no sorteio de moradias da PPP Centro pelo presidente da Cohab em exercício, Alexandro Peixe Campos, pois possuía uma agenda pessoal inadiável",

A agenda de Doria nesta manhã indicou que, no horário do evento, ele participava de despachos internos com secretários municipais. O evento foi na secretaria de estado da Habitação, na Rua Boa Vista, a menos de dez minutos a pé do gabinete da prefeitura.

PPP. O Complexo Julio Prestes, em construção do Centro da Cidade, terá 1.202 unidades. As primeiras 510 moradias foram sorteadas nesta terça. Para participar, as famílias têm de comprovar que ao menos um integrante trabalhe na região. A renda familiar deve ficar entre R$ 810 e R$ 4.344.

A previsão é que todo o complexo possa ser entregue entre março e abril de 2018. Se for candidato, o governador deverá deixar o cargo em abril, conforme determina a legislação eleitoral. Também foram sorteados 91 apartamentos de outra PPP no centro, na Rua Glete.