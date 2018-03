Doria deve oficializar hoje sua pré-candidatura ao governo

A expectativa é de que o prefeito João Doria oficialize hoje (12) sua pré-candidatura ao governo do Estado. Amanhã (13) é o prazo final de inscrições para as prévias do PSDB. As primárias estão marcadas para ocorrer em dois turnos, em 18 e 25 de março. A assessoria de imprensa do prefeito foi procurada, mas disse não existir sinalização sobre o anúncio de uma eventual candidatura.

A inscrição de Doria está sendo articulada pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Cauê Macris, pelo líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Ricardo Tripoli (SP), pelo presidente do diretório municipal da legenda, vereador João Jorge, e pelo vice-prefeito Bruno Covas, além de outros líderes do do partido.