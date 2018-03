Doria considera saída de Geddel melhor alternativa para o governo

BRASÍLIA - O prefeito eleito de São Paulo, João Doria, afirmou há pouco que o PSDB continuará apoiando o governo do presidente Michel Temer para “garantir estabilidade”. Ele lamentou a saída de Geddel Vieira Lima da Secretaria de Governo, mas considerou a decisão positiva para o governo.

“No momento essa é a melhor alternativa. A situação sem o ministro Geddel pode dar tranquilidade para que o Planalto precisa para seguir avançando nas reformas e nas medidas que o País precisa”, afirmou. Doria disse ainda que não há nenhum prejuízo para o PSDB por permanecer na base do governo Temer.

“Esse momento de transição com presidente Temer deve ser mantido para que País seja pacificado, retome crescimento econômico e se prepare para as eleições de 2018”, afirmou.

Doria participa de congresso para prefeitos eleitos do PSDB, promovido pelo Instituto Teotônio Vilela (ITV), ligado ao partido. Em discurso inflamado, afirmou que sua vitória nas eleições não foi apenas dele ou do governador paulista, Geraldo Alckmin. “Foi a vitória do Brasil. Foi vitória que varreu o PT da cidade de São Paulo”, disse.

“Nossa vitória ajudou o PT a ser menor em todo Brasil”, emendou. Dória disse ainda que prezará pela gestão, eficiência e transparência, novas bandeiras de seu governo.