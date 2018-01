Em jantar, Doria cita Sun Tzu: 'Exércitos muito ansiosos perderam porque atacaram na hora errada'

Diante de uma plateia formada por artistas e celebridades o prefeito João Doria fez ontem um discurso no qual citou o general e estrategista chinês Sun Tzu, autor do clássico “A arte da guerra”, para fazer uma metáfora do cenário pré-eleitoral de 2018.

“Lembrando Sun Tzu: exércitos muito ansiosos perderam guerras para pequenos exércitos porque atacaram na hora errada. Há sua hora para isso”.

Na fala, que foi registrado em vídeo por um dos convidados, o prefeito se disse um “new kid on the block” e afirmou que a política tem coisas traiçoeiras no seu dia a dia. “Mas estou aprendendo rápido”, arrematou.

Falando abertamente como candidato, Doria disse ainda, sobre 2018, que “tudo vai dar certo, mas é preciso controlar a ansiedade”.

Segundo relatos de participantes, o prefeito teria dito durante o jantar, no qual foi servido tartar de atum e salmão, que tudo dará certo. "'Nunca desiste de nada. Na vida, se este é o desafio, não será agora que desistirei do Brasil."

Outro convidado disse que o tucano relatou ter recebido convite de sete partidos para disputar o Palácio do Planalto em 2018, mas “gostaria de ficar no PSDB”

Um elenco diversificado de cem pessoas participou do jantar com o prefeito na casa do empresário Sebastião Bomfim, dono de lojas Centauro. Estavam lá, ente outros, Cláudia Raia, Latino, Márcio Garcia, Vitor Fasano e Bruna Lombardi.

“Nenhum outro político foi convidado. A minha intenção foi promover um encontro do Doria com artistas, empresários e banqueiros. Todos queriam saber do Doria suas posições sobre pauta nacional. Estava previsto 1 hora de jantar, mas o interesse foi tão grande que se estendeu por 3 horas”, disse Bomfim ao Estado.

Após jantar com artistas na quarta-feira, Doria promove nesta quinta-feira um jantar em sua casa com a cúpula do DEM. O prefeito de Salvador, ACM Neto, vem a São Paulo para o evento organizado pelo prefeito de São Paulo.