Doria admite que 'avalia' ser candidato ao governo de São Paulo

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB) , admitiu que avalia ser candidato ao governo estadual para a sucessão de Geraldo Alckmin. Um grupo de parlamentares irá inscrevê-lo nas prévias internas do partido na próxima segunda-feira. O prefeito tem até terça-feira (13) para responder formalmente se pretende concorrer, prazo final para o processo de inscrição nas primárias tucanas.

"Eu vou avaliar. Isso [a inscrição] ainda não foi feito. Quando for realizado eu avaliarei e darei uma resposta ao presidente estadual do PSDB, deputado Pedro Tobias", disse Doria neste sábado, quando perguntado pelo Broadcast Político se aceitaria entrar na disputa.

++ Aliados esperam que Doria declare pré-candidatura ao governo de SP na 3ª

O tucano declarou que "vários fatores" vão fundamentar sua decisão. "São fatores políticos, institucionais. Tudo a sua hora, tudo a seu tempo", afirmou.

A inscrição de Doria está sendo articulada pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Cauê Macris, pelo líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Ricardo Tripoli, pelo presidente do Diretório Municipal da legenda, vereador João Jorge, e pelo vice-prefeito Bruno Covas, além de outras lideranças do partido.