D.Orani reza para familiares e amigos de Campos

O cardeal reuniu-se com Campos na noite de terça-feira, no Rio, onde o candidato deu entrevista ao "Jornal Nacional", da TV Globo. "Surpreso pela notícia, compartilho com todos a dor dos familiares e amigos! Conversamos ontem (terça-feira) sobre planos e sonhos que ele tinha para o País. Lamento a sua morte neste tempo e nesta circunstância e saúdo com carinho aos familiares e amigos rezando para que a confiança na vida eterna console a todos", diz a íntegra da nota enviada por d. Orani.