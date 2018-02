Wilson Dias/ABR O dono da companhia aérea Gol, Nenê Constantino, dá uma tapa na câmera do fotógrafo Alan Marques, do jornal Folha de S.Paulo. Constantino ameaçou jogar uma pedra no fotógrafo e empurrou jornalistas ao chegar a delegacia para depor em inquérito sobre fraudes no Banco de Brasília (BRB), no qual também são investigados o ex-senador Joaquim Roriz (PMDB) e o ex-presidente do BRB Tarcísio Franklin de Moura.