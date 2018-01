Donadon tenta reverter decisão que suspendeu benefícios

A decisão da Mesa suspendeu os benefícios parlamentares, mas a perda ou não do mandato deve ser decidida nesta quarta-feira, 28, pelo Plenário da Câmara, em votação secreta. Em mandado de segurança protocolado em 21 de julho no Supremo Tribunal Federal (STF), o deputado pede a anulação dessa decisão. "O impetrante defende a tese de que a Mesa da Câmara dos Deputados atuou com abuso de poder, usurpando a competência do Plenário da Câmara dos Deputados", escreve o ministro Dias Toffoli, que é o relator do processo, em despacho.

"(Donadon) requer a anulação do ato impugnado, bem como ''que sejam restabelecidas as prerrogativas parlamentares, como, por exemplo, a remuneração'', as quais estariam protegidas pelo ''princípio constitucional da presunção de não culpabilidade'', visto que tal decisão quanto à perda do mandato ainda será decidida pela Câmara dos Deputados (por meio de seu Plenário), respeitado o devido processo e a ampla defesa". Caso seja concedida a liminar, o advogado do deputado, Gilson César Stephanes, argumenta que a família não precisaria mais pagar a multa por estar irregularmente em um imóvel funcional da Câmara e um novo prazo para a desocupação do apartamento seria aberto.