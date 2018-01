Donadon reclama de 'momento difícil' pelo qual passa O deputado Natan Donadon (sem partido-RO) faz discurso de defesa na sessão que definirá o destino parlamentar na Câmara. Donadon iniciou o discurso falando do momento difícil em que passa. "É muito difícil para mim estar passando por essa situação", afirmou. Ele disse que tem sofrido muito e que a vida no Complexo Penitenciário da Papuda "é desumana". De acordo com Donadon, nesta quarta-feira, 28, faltou água no presídio e um preso ofereceu água fria para que ele tomasse banho e viesse para a Câmara.