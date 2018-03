Donadon pode se entregar nesta quinta na sede da PF

Brasília - O deputado federal Natan Donadon (PMDB-RO) pode se entregar ainda na manhã desta quinta-feira, 27, na sede da Polícia Federal (PF), em Brasília. O parlamentar, condenado pelos crimes de formação de quadrilha e peculato, teve a prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nessa quarta, 26.

No começo da manhã, policiais do Núcleo de Inteligência da PF estiveram no apartamento do parlamentar, na capital federal. Em Rondônia, policiais também foram acionados para tentar localizar o deputado. A PF evita classificar o deputado como foragido.

Donadon foi condenado a 13 anos, 4 meses e 10 dias pela acusação de envolvimento em desvios de recursos da Assembleia Legislativa de Rondônia. No final da tarde desta quarta-feira, a ministra do STF Cármen Lúcia expediu mandado de prisão imediata de Donadon. O mandado foi remetido para a Polícia Federal, que deverá realizar a detenção do parlamentar.

Por volta das 17h15 dessa quarta, a ministra Cármen Lúcia, que relatou a ação penal contra Donadon, encaminhou o ofício para Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Circunscrição Judiciária de Brasília (DF). Ela também remeteu ofício avisando da medida ao presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RM), e um mandado de intimação tendo como endereço o gabinete do parlamentar, no gabinete 234, do Anexo IV da Casa.