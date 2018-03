Donadon ganha mais um dia para defesa

Brasília - A Câmara dos Deputados cancelou a sessão ordinária da tarde desta quarta-feira, 10, e, com isso, o deputado Natan Donadon (sem partido-RO), preso desde 28 de junho, ganhou mais prazo para apresentar sua defesa no processo que discute a perda do mandato. O prazo expiraria hoje, mas como é contado em sessões ordinárias, foi prorrogado até que seja realizada outra sessão deste tipo, o que está previsto para amanhã.

A sessão ordinária foi cancelada porque não foi possível votar pela manhã a Medida Provisória 610. Para continuar a análise da proposta foi convocada outra sessão extraordinária para deliberar sobre o tema, cancelando a sessão ordinária prevista.

Segundo a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), ainda não foi protocolada a defesa de Donadon. Ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por formação de quadrilha e peculato por desvios na Assembleia Legislativa de Rondônia. A Câmara decidiu ontem suspender suas prerrogativas, inclusive o salário, enquanto o processo de perda do mandato está em andamento.