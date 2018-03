Donadon foi condenado por desvio de recursos em RO O deputado Natan Donadon (PMDB-RO) foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sob a acusação de ter desviado recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia por meio de contrato simulado de publicidade. De acordo com a acusação do Ministério Público Estadual, a quadrilha era encabeçada pelo então presidente da assembleia, deputado Marcos Antonio Donadon e por Mario Carlixto Filho, empresário de comunicação em Rondônia. Natan Donadon era o diretor financeiro da Assembleia.