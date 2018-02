Dom Paulo Evaristo Arns deixa hospital em São Paulo

SÃO PAULO - O arcebispo emérito de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns, recebeu alta na manhã desta quarta-feira, 19, do Hospital Santa Catarina, na região central de São Paulo.

O arcebispo esteve internado por 14 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Geral para tratamento intensivo após cirurgia de emergência realizada no dia 1º de janeiro deste ano.

No dia 14, o religioso recebeu alta da UTI, mas segundo o hospital ele permaneceu internado "para restabelecimento total de sua saúde". Dom Paulo necessitou de cuidados médicos devido a um processo infeccioso na vesícula biliar que exigiu a extração do órgão e limpeza da região (colesistectomia com colangiografia por videolaparoscopia). Durante o período de permanência no hospital, Dom Paulo esteve sob os cuidados do médico cirurgião Rafael Sanchez Neto.