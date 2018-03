Dom Cláudio: internet permite ao povo se autoconvocar

Hummes falou sobre os protestos na noite de sábado, 29, no auditório do Colégio São Bento, no centro de São Paulo, para uma plateia de católicos. A palestra foi organizada pelo movimento Comunhão e Libertação. "A internet, as redes sociais facultam ao povo a possibilidade de se autoconvocar, sem a necessidade de líderes ou de sindicatos", comentou o cardeal. "Por isso são manifestações por natureza sem líderes fortes e permanentes."

Hummes afirmou que é preciso "aprender a lidar" com esses eventos. "Nem os sindicatos nem o governo estão sabendo lidar com isso", pontuou, citando a pesquisa do Datafolha - que mostrou queda da popularidade da presidente Dilma Rousseff (PT), de 57% para 30% - como prova de que as autoridades não estão sabendo responder corretamente os clamores dos manifestantes. "Isso é eficaz. A sociedade conseguiu se expressar e está obtendo muitas vitórias. É muito bom", disse.

Ele condenou, entretanto, a violência e o vandalismo nas manifestações. "É um custo social. Sempre tem quem aproveite a oportunidade. E a polícia, a segurança pública têm de aprender a lidar com isso também. Enfim, é uma escola: com o tempo, todos vão aprendendo a lidar com esse fenômeno novo, que veio para ficar e para somar com a democracia", afirmou.

"O Estado não pode pretender que a sociedade esteja a serviço dele. O Estado é que está a serviço de um povo." O cardeal também disse que a "revolução" contida nos Evangelhos "não contradiz esse tipo de fenômeno". "A mensagem de Cristo tem tudo a ver com essa reivindicação do povo. Por isso temos de estar presentes. Na rua a gente evangeliza de fato."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.