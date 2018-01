Doleiro Youssef passa mal e segue para hospital O doleiro Alberto Youssef está sendo levado para internação no Hospital Santa Cruz, em Curitiba. Ele sofreu um desmaio em função do seu problema coronário e o atendimento médico na superintendência da Polícia Federal do Paraná, onde o doleiro está preso, não conseguiu reverter a situação. A informação foi confirmada ao Broadcast. Serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, pelo advogado dele, o criminalista Figueiredo Basto. "Evidentemente o risco de morte não deixa de existir. Ele tem coronariopatia grave", disse.