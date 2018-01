Doleiro preso na República Checa é extraditado O doleiro Hélio Renato Laniado, que se encontrava preso em Praga pela Interpol, a pedido da Polícia Federal, foi extraditado da República Checa, na última sexta-feira, e já se encontra à disposição da Justiça Federal na Superintendência Regional da PF de Curitiba, mas poderá responder aos processos que existem contra ele no Brasil em liberdade. "Ele pode responder aos processos em liberdade. A decisão caberá à Justiça", disse uma fonte do Ministério da Justiça. O doleiro, que também é economista, foi acusado de praticar crimes de lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e remessa ilegal de recursos para o exterior, além de realização de operação de câmbio não autorizada. Laniado seria uma espécie de arquivo vivo de como funciona a lavagem de dinheiro e a evasão ilegal de recursos do Brasil para o exterior. Segundo fontes do Ministério Público, Laniado já teria operado até para partidos políticos, lavando e enviando para o exterior dinheiro de origem duvidosa, como sobras de campanha e recursos provenientes de negócios ilícitos com empresas públicas. Mas sua principal clientela nesse tipo de negócio era constituída de empresas e empresários que atuavam no Brasil, mas evadiam recursos para o exterior. De acordo com a Procuradoria da República no Estado do Paraná, que investiga a evasão de divisa e lavagem de dinheiro através da Força Tarefa CC5, entre abril de 1996 e janeiro de 1998 Laniado movimentou um total de US$ 698.959.980,02 em uma conta do Banestado de Nova Iorque. Essas operações eram feitas em nome da empresa offshore Watson Finance S.A, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, da qual o doleiro era o procurador. Na investigação, o Ministério Público concluiu que a Watson Finance funcionava como uma extensão das empresas de Laniado, operando com câmbio de dólares no mercado negro brasileiro. Entre os beneficiários de recursos provenientes da conta offshore, conforme laudo pericial anexado pelos procuradores às denúncias, estão o Banco do Estado do Paraná, as empresas Blue Carbo, Tupi Câmbios e Talman Finance Corp, controladas por doleiros, e ainda o doleiro Samuel Semtob Sequerra. A Watson chegou a receber 297 transferências de contas mantidas na agência do Banestado de Nova York. No mundo das celebridades e artistas globais, Laniado sempre foi muito festejado. Ele chegou a namorar a atriz Carolina Ferraz e a modelo Daniela Cicarelli.