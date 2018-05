Dois vereadores são presos por desvio de verba em SE

Três pessoas foram presas na terça-feira, 1º, acusadas de envolvimento em um esquema para captação ilícita de dinheiro público que deveria ser utilizado para o aperfeiçoamento profissional de agentes e servidores de Câmaras Municipais em Sergipe. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), foram detidos o empresário Roberto Almeida Santos Júnior e os vereadores José Fernando Pereira Santos, de Nossa Senhora das Dores, e Moacir Silva Mota, presidente da Câmara Municipal de Maruim.

Os três foram encaminhados para o Departamento de Crimes Contra a Ordem Tributária (Deotap). Durante investigações, a polícia descobriu e registrou imagens de cursos sendo realizados nas cidades de Paulo Afonso, na Bahia, e Coruripe, em Alagoas, mas, no momento das capacitações, as imagens mostram parlamentares na beira da piscina com os supostos palestrantes.