Dois secretários ganharão mais que o novo prefeito Dois dos secretários do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), vão receber mais que o prefeito - com vencimento fixado em R$ 24 mil. São os dois deputados federais que se licenciaram do cargo e optaram por receber o salário de R$ 26.723,13 mil mensais pagos pela Câmara. É o caso do ex-líder do PT Jilmar Tatto, novo secretário dos Transportes, e de José di Filippi Junior, secretário de Saúde. A remuneração municipal dos secretários é hoje de R$ 19.294,10.