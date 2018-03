Dois são presos acusados de vender sentenças em AL

Fernando Costa e Flávio Baltar negam as acusações. No entanto, as denúncias contra eles estão recheadas de provas, como uma fita em poder da Justiça, gravada por um dos denunciantes. No áudio, o funcionário do TJ aparece negociando com uma das partes a venda de uma sentença. As prisões foram decretadas pelos juízes da 17ª Vara Criminal da Capital a pedido dos promotores de Justiça do Grupo Estadual de Combate as Organizações Criminosas (Gecoc).

A presidente do TJ-AL, desembargadora Elisabeth Carvalho Nascimento, disse que a denuncia é "seríssima" e que levou o caso ao conhecimento dos ministros Gilmar Mendes, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), e Gilson Dipp, corregedor-geral do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Segundo ela, o funcionário do TJ já trabalhou no gabinete do desembargador Washington Luiz e teria usado o nome do seu ex-chefe para a prática do crime. O magistrado inclusive foi citado na gravação.

Durante toda a noite de ontem e início da manhã de hoje foi grande a movimentação na sede do Corpo de Bombeiros, no bairro do Trapiche da Barra, onde estão detidos. Eles receberam visitas de advogados e parentes. Os defensores dos suspeitos não quiseram falar sobre o caso, alegando que não tinham sequer conhecimento do teor das denúncias.