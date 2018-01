Dois são detidos durante reintegração de posse na Bahia

O condomínio, de 1,74 mil unidades, custou R$ 96,6 milhões e foi entregue pela presidente Dilma Rousseff em outubro do ano passado. No mês seguinte, a Caixa Econômica Federal (CEF) começou a receber denúncias de invasão dos imóveis que ainda não haviam sido ocupados pelos beneficiários. Foram registrados conflitos entre beneficiários e invasores - um deles foi morto, em 30 de dezembro, após uma discussão com um suposto beneficiário.

A reintegração de posse foi realizada após o banco obter mandado judicial para a ação. Oficiais de Justiça, acompanhados por policiais militares, participaram da operação, que durou até o início da tarde.

De acordo com a assessoria da CEF, foram disponibilizados caminhões-baú para que os invasores transportassem seus pertences. Além disso, segundo o banco, os imóveis passarão por vistoria e "serão reparados, se necessário", antes de serem repassados aos beneficiários do programa.

Revoltados, os invasores atearam fogo em um ônibus da Viação Vitória que passava pelo conjunto habitacional durante a operação. Os passageiros conseguiram deixar o coletivo antes de as chamas consumirem o veículo, mas o cobrador ficou levemente ferido na ação. Ninguém foi preso pela depredação, mas um casal foi detido por resistir à desocupação.