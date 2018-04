Dois municípios fazem hoje eleição para prefeito Hoje é dia de eleição de prefeito em dois municípios brasileiros - Japurá, no Amazonas, e São José do Sabugi, na Paraíba. De acordo com informações do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cerca de seis mil eleitores vão às urnas nessas duas cidades. A disputa em Japurá, onde estão registrados 2.835 eleitores, contará com a proteção de forças federais. Na quinta-feira, o TSE considerou prudente autorizar o envio de homens das Forças Armadas, depois que a juíza eleitoral da região informou sobre a depredação e incêndio da prefeitura na eleição passada. A nova eleição em Japurá foi marcada porque o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Amazonas anulou o resultado da disputa de 5 de outubro do ano passado - o vencedor foi considerado inelegível pela Justiça Eleitoral. Em São José do Sabugi, o candidato a prefeito mais votado também teve seu registro negado pelo TRE do Estado. A cidade paraibana tem 3.208 eleitores registrados.