Dois mortos em fazenda invadida no Pará Um conflito entre invasores de terra no município de Tailândia, sudeste do Pará, resultou na morte de dois homens e ferimento à bala em um terceiro. A polícia abriu inquérito para apurar o caso e está à procura de Sebastião Pereira Costa, conhecido como Bastos. Ele é acusado do assassinato do trabalhador rural Raimundo Nonato Silva, o Sinato, ocorrido numa tentativa de invasão na fazenda Engenorte. O outro trabalhador morto foi Otávio Antônio Silva Pinto. Ele fazia parte do grupo de Bastos, que já vivia na área. O agricultor Raimundo Pereira de Araújo, que saiu baleado nas costas durante o conflito, contou que Bastos chegou na fazenda por volta das 16 horas de terça-feira em caminhão com cerca de 30 trabalhadores rurais. Ele queria expulsar os trabalhadores rurais, que vivem na área há mais de 3 meses, e tomar conta do local, rico em madeira. Houve discussão com Sinato, que é líder dos trabalhadores rurais que vivem no local. Araújo disse que, de cima do caminhão, Bastos alvejou Sinato, que reagiu e atingiu um dos comparsas do atirador, matando-o. O próprio Sinato morreria instantes depois.