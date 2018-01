Dois coordenadores do MST são mortos em Pernambuco Dois integrantes da coordenação do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) foram assassinados no município de Moreno, na Região Metropolitana do Recife. Segundo informações da Polícia Civil pernambucana e de líderes estaduais do MST, Josias Sales e Samuel Barbosa foram mortos a tiros, dentro do acampamento Alto da Balança, durante uma reunião com moradores da ocupação, que há seis anos vivem no local. Um dos autores do crime foi identificado apenas como Cícero, e estaria ligado a um grupo de agricultores que residia no acampamento. De acordo com testemunhas, desde o mês passado o clima no local estava tenso. O motivo era a falta de acordo entre a coordenação do MST e um grupo de acampados, em torno da desocupação da área - localizada as margens da BR-232, em troca do pagamento de uma indenização - proposta por uma empresa que está construindo um gasoduto na região. Parte dos acampados era favorável à proposta e não aceitou a determinação do MST de permanecer no local, a menos que a empresa se responsabilizasse pela doação de um terreno para a construção de um assentamento, além do pagamento de uma indenização coletiva, que seria aplicada na infra-estrutura do terreno. Após uma discussão acalorada, durante uma reunião para tratar o tema, Cícero e outros dois homens ainda não identificados teriam saído do local, retornando em seguida, já efetuando os disparos. O delegado de Moreno, Luiz de Oliveira, informou que de acordo com as investigações, pelo menos 15 acampados teriam migrado do MST para o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) em Pernambuco. "Temos informações preliminares de que um grupo teria optado por entrar no MTST na tentativa de mudar o caráter da ocupação, e, assim, fechar um acordo com a empresa responsável pela construção do gasoduto", disse o policial. Josias morreu no local. Samuel foi atingido por uma bala na cabeça enquanto tentava prestar socorro a Josias. Ele foi levado para o Hospital da Restauração, em Recife, mas não resistiu aos ferimentos. O coordenador estadual do MST, Jaime Amorim, esteve no local no início da tarde e lamentou o crime. "Os dois companheiros assassinados estavam no movimento há anos e eram nomes de extrema importância na luta pela reforma agrária em Pernambuco. Vamos acompanhar de perto as investigações e auxiliaremos no que for possível para que os culpados sejam presos e punidos", sentenciou Amorim. O caso está sendo investigado, conjuntamente, pelas delegacias de Homicídios e pela distrital de Moreno.