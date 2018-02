Dois continuam presos após manifestações em SP

Além deles, seis pessoas foram detidas após confronto com a Polícia Militar no sábado. Quatro eram menores de idade e foram levados à Fundação Casa. Os outros dois homens já tiveram a fiança arbitrada nesta manhã e, de acordo com a SSP, serão liberados ainda nesta segunda na presença dos advogados.

Protesto

Neste sábado, cerca de 1,5 mil pessoas, grande parte delas associada ao movimento dos Black Blocs, se reuniram na Avenida Paulista e seguiram para o centro da cidade. No caminho, ao menos nove agências bancárias foram depredadas. Os manifestantes também picharam fachadas com frases contra o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB).

Quando chegaram em frente ao prédio da Câmara Municipal, no Viaduto Jacareí, manifestantes mascarados e policiais militares entraram em confronto. Após um grupo arremessar algumas pedras em sua direção, os PMs revidaram com dezenas de bombas de gás lacrimogêneo.