Dois acusados de integrar esquema das ambulâncias deixam CPI Dois dos três integrantes da CPI dos Sanguessugas decidiram deixar suas funções. Eles são acusados de participação direta ou indireta no esquema de fraude na compra de ambulâncias com dinheiro do Orçamento decidiram deixar a função: o líder do PP na Câmara, deputado Mário Negromonte (PP-BA), e o deputado Benedito de Lira (PP-AL). Outro acusado, o deputado Inaldo Leitão (PL-PB), decidiu ficou. Eles foram acusados por Maria da Penha Lino, ex-funcionário do Ministério da Saúde, de envolvimento direto ou indireto no esquema de fraudes descoberto pela Polícia Federal. Negromonte (BA), pediu para não integrar a comissão logo após ser indicado. Como o PP não havia designado representante na CPI, Negromonte fora indicado pelo presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). A assessores, Benedito de Lira garantiu que não integra o esquema e que sua acusadora se referiu apenas a um ?Benedito?, sem definir sobrenome. Apesar disso, deixou a CPI. ?Nunca tive e não tenho qualquer tipo de relação ou contato com os integrantes da quadrilha das ambulâncias. Nem sequer os conheço?, reagiu Inaldo Leitão, em nota. ?Aceitei a indicação do meu partido para integrar a CPI com o compromisso de contribuir com as investigações que resultem na efetiva punição dos criminosos envolvidos na maracutaia das ambulâncias?, completou. A CPI foi instalada hoje no Congresso. O deputado Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ) foi confirmado como presidente da comissão. Ele teve 19 votos dos 22 parlamentares presentes na reunião. Biscaia anunciou o senador Amir Lando (PMDB-RO) como relator da Comissão. O senador não vê problemas em relatar os trabalhos, mesmo com o nome do líder do seu partido no Senado, Ney Suassuna (PB), estar envolvido nas denúncias. "Tenho compromisso com a verdade", ressaltou. Um acordo entre governistas e oposição estabelece que a CPI deverá funcionar por apenas 30 dias, prorrogáveis por mais 30. A primeira reunião foi marcada para próxima quarta-feira. Biscaia disse que a CPI pretende trabalhar em cima da análise de documentos e informou que deve ir ao Supremo Tribunal Federal (STF), Procuradoria-Geral da República e Polícia Federal para obter a documentação necessária.