Documentário 'Ecos' investiga morte de Toninho do PT Após ser exibido no 14º Festival Internacional de Documentários "É Tudo Verdade", em São Paulo e no Rio de Janeiro, o documentário Ecos, dos jornalistas Pedro Henrique França (O Estado de S. Paulo) e Guilherme Manechini, será exibido hoje, às 19 horas, no Museu da Imagem e do Som (MIS) de Campinas.