Docentes de MG entram em choque com grupo pró-Serra Professores da rede estadual de Minas Gerais que fazem manifestação no Expominas, esta tarde, entraram em confronto com apoiadores do ex-governador paulista José Serra (PSDB), na chegada do pré-candidato do PSDB à presidência para participar de um painel junto com outros presidenciáveis no 27º Congresso Mineiro dos Municípios.