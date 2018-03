Doação irregular nas eleições gera multa de R$ 85 mi A Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo requereu judicialmente a aplicação de multas no valor total de R$ 85,44 milhões a empresas que fizeram doações acima do limite legal na campanha de 2010. A procuradoria ingressou com 802 ações no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), nas quais aponta uma a uma as pessoas jurídicas que excederam o teto e violaram a Lei 9.504, de 1997, norma que restringe os repasses a 10% dos rendimentos brutos do exercício anterior ao pleito.