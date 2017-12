Doação de ambulâncias provocou cassação de candidatura de deputado A doação de três ambulâncias para duas entidades assistenciais de Indaiatuba provocou a cassação da candidatura do deputado federal Neuton Lima (PTB-SP) à prefeitura da cidade, em julho 2004. Lima conseguiu reverter a decisão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), algumas semanas antes da eleição, vencida por José Onério (PDT). As ambulâncias foram fornecidas pela empresa Planam, de Mato Grosso. Dois veículos foram entregues para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e um para a entidade Casa do Caminho, ambos de Indaiatuba. Na época, o Ministério da Saúde repassou R$ 100 mil para a Apae e R$ 50 mil para a Casa do Caminho. As entidades informaram que depositaram o dinheiro na conta da Planam, conforme recomendação de assessores do deputado. As ambulâncias foram entregues após a oficialização de Lima como candidato a prefeito. A Justiça Eleitoral entendeu que houve propaganda irregular e cassou a candidatura, decisão revertida no TSE.