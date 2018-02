DO traz portaria com recondução de Colli para CTNBio Em portaria do Ministério da Ciência e Tecnologia publicada no Diário Oficial de hoje, o médico Walter Colli foi reconduzido à presidência da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio). Colli terá mandato de dois anos. Na mesma portaria, o cientista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCT), Edilson Paiva, foi designado substituto do presidente da CTNBio.