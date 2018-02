D.O. traz férias de Mantega e viagem de Meirelles Agora é oficial: o ministro da Fazenda, Guido Mantega, está de férias até o dia 18. O despacho presidencial autorizando o afastamento do ministro foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Em outro despacho foi autorizada a viagem do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, para Acapulco, no México, no período de 14 a 17 de janeiro. Meirelles vai proferir palestra na Conferência "Santander Investment Securities", promovida pelo banco Santander.