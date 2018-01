D.O. traz exoneração de procurador-geral da União

O Diário Oficial da União desta terça-feira, 4, traz decreto do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva , com a exoneração do procurador-geral da União, Jefferson Cárus Guedes. Outro decreto nomeia Fernando Luiz Albuquerque Faria para substituir Guedes interinamente no cargo. Guedes deixou o cargo ontem, depois que reportagem do Estado revelou que ele é acusado de formação de quadrilha em processo criminal que corre na Justiça Federal. A alegação do procurador é de que a iniciativa tinha o objetivo de poupar a Advocacia-Geral da União (AGU). Ontem mesmo, a AGU já havia anunciado o nome de Faria para assumir interinamente o cargo.