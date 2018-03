D.O. traz exoneração de diretor do Ministério da Saúde Portaria publicada nesta quarta-feira (5) no Diário Oficial da União traz a exoneração de Dirceu Bartolomeu Greco do cargo de diretor do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde.