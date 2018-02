Do hospital, Alencar se reúne com Kassab e Márcio Fortes

O ministro das Cidades, Márcio Fortes, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab e o secretário nacional de Defesa Civil, Roberto Costa Guimarães, estarão às 15 horas desta terça-feira, 15, com o presidente em exercício, José Alencar, que está internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Eles vão discutir o problema das enchentes na capital e no Estado. Alencar está internado desde o último sábado, se recuperando de quadro infeccioso, por conta da última sessão de quimioterapia. Pela manhã, Alencar recebeu a visita do senador Romeu Tuma (PTB-SP), que permaneceu no quarto por 1 hora. Na saída, Tuma afirmou que Alencar está animado, mas preocupado com a forte chuva que caiu ontem no Estado de São Paulo, que deixou 14 pessoas desalojadas.