Do agreste ao show do U2 pela 1ª vez no avião Aluyrdes Alberto Lopes de Melo nasceu há 42 anos em uma família pobre em Correntes, a 285 quilômetros de Recife, no agreste. Abandonados pelo pai, aos 10 anos, ele e os três irmãos acompanharam a mãe em busca de uma vida melhor na capital pernambucana. Filho mais velho, Beto, como ele é conhecido, se sentia responsável pela família.