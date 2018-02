Dnit propôs redução de até R$ 14 bi em obras, diz Caron

Segundo ele, o orçamento de obras do Dnit no PAC era de cerca de R$ 72 bilhões e agora ficará entre R$ 58 bilhões e R$ 60 bilhões. A maior parte dessa redução do orçamento veio com o enxugamento de obras. "Numa determinada obra, o projeto prevê a implantação de cinco viadutos. Ao invés de cinco, faremos dois", explicou. Caron disse que há também a proposta de retirada de obras do programa, mas que isso ainda não teria sido deliberado por Dilma.

O diretor afirmou que foi a própria presidente quem pediu a redução, com a justificativa de que não teria como pagar o valor orçado pelo órgão. O pedido foi feito em uma reunião no dia 24 de junho. "A presidente observou que o governo não teria como arcar com as obras e o custo que as obras tinham como foi apresentado e solicitou ao Ministério e ao Dnit que fizessem um trabalho no sentido de adequar os planos de obras."