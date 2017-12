DNIT anuncia para maio de sinalização das estradas o diretor-geral do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT), Mauro Barbosa da Silva, informou à Agência Estado, que o governo deverá iniciar na primeira quinzena de maio um programa de recuperação da sinalização de cerca de 20 mil quilômetros de rodovias federais. Ao todo, o programa deverá custar R$ 250 milhões, incluindo R$ 15 milhões, que já estão incluídos no orçamento da operação tapa-buraco, que também prevê serviços de sinalização. "Estamos concluindo as licitações e ainda neste mês assinamos os contratos e daremos as ordens de serviço", disse Barbosa, antes da solenidade de transmissão de cargo do ex-ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, para o novo titular, Paulo Sérgio Oliveira Passos. O diretor do DNIT estimou que boa parte das obras de recuperação da sinalização deverá estar concluída em um prazo de 120 dias. Segundo ele, serão executados os serviços em praticamente todos os Estados da Federação. Mas destacou Estados com mais problemas nessa área, os de Minas Gerais e Piauí.