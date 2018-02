Divulgação do programa de Campos é adiada para o dia 18

A divulgação do programa de governo do presidenciável Eduardo Campos (PSB) e da vice na chapa Marina Silva foi novamente adiada. Segundo integrantes da coordenação de campanha, o evento de divulgação está previsto agora para o dia 18 de agosto. Inicialmente anunciada para julho, depois para o início de agosto e depois para o dia 13, a divulgação foi agora adiada por questões de agenda - Campos participará de um evento no dia 13 - e também para que se façam ajustes finais no texto, admitiu a equipe.

O programa de governo de Campos e Marina, elaborado a várias mãos e supervisionado por coordenadores do PSB e da Rede Sustentabilidade, terá seis eixos. Segundo pessoas próximas à coordenação de campanha, será um livro denso, com mais de 200 páginas. Os eixos serão os mesmos das diretrizes de governo, entregues junto ao registro da candidatura, mais um sexto eixo sobre minorias. São eles: "Estado e a democracia de alta intensidade", que trata da reforma política e novo pacto federativo; "Economia para o desenvolvimento sustentável", que trata das propostas para economia e considerações ambientais; "Educação, cultura e inovação", com propostas para educação, treinamento profissional e cultura; "Políticas sociais e qualidade de vida", sobre programas sociais e propostas para a saúde pública; "Novo urbanismo e o pacto pela vida", que trata de mobilidade, saneamento, segurança pública; e "Identidade e Cidadania Plena", que trata do direitos de grupos sociais e minorias.