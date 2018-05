Divisão de espaços de eventual governo Temer tem como prioridade PMDB e o 'centrão'

BRASÍLIA - Com o mapa da Esplanada dos Ministérios nas mãos, o vice-presidente Michel Temer tem trabalhado para montar a sua equipe caso assuma a Presidência, após a votação da admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff no Senado. Nas conversas recentes com dirigentes das legendas que dariam apoio a um novo governo, Temer tem dito que pretende manter até 25 ministérios dos atuais 31 do governo Dilma.

Em relação ao PMDB, partido presidido pelo vice, entre as possibilidades estudadas está a do atual presidente em exercício da legenda, senador Romero Jucá (RR), assumir o Ministério do Planejamento. Também na lista de integrantes do grupo de Temer está o nome de Eliseu Padilha e Geddel Vieira Lima. O primeiro deve assumir o comando da Casa Civil, que acumularia o papel de antiga Secretaria de Relações Institucionais, responsável pelas negociações com o Congresso.

Padilha já assumiu papel semelhante durante o período em que Temer foi convidado por Dilma para assumir a articulação política com os congressistas, em meados de 2015. Na ocasião, cabia ao peemedebista a tarefa de tabular e negociar a distribuição dos cargos federais com integrantes da base aliada.

Em relação a Geddel Vieira Lima, a previsão é de que ele também ocupe um sala no Palácio do Planalto, assumindo a Secretaria-Geral do governo. O posto atualmente é ocupado pelo ministro Ricardo Berzoini. Segundo o Estado apurou, o nome do ex-ministro Nelson Jobim também tem sido colocado em discussão para assumir o Ministério da Defesa, posto que ele ocupou entre 2007 e 2011.

Também não está descartada a possibilidade de o ex-ministro de Minas e Energia Eduardo Braga (PMDB-AM) voltar a ter uma cadeira na Esplanada. Braga, que deixou o governo na última quarta-feira, é cotado para assumir o Ministério das Cidades, que vinha sendo ocupado pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab, que também desembarcou do governo.

Fusão. Em contrapartida, o PSD, que integra o chamado "centrão" - composto também por PP e PR -, poderá ficar com o Ministério da Agricultura. Entre os nomes com perfil para assumir o posto lembrados por lideranças do PSD está o do deputado Marcos Montes (MG), presidente eleito da Frente Parlamentar da Agropecuária. Na votação do impeachment realizada na Câmara no último dia 17, a bancada do agronegócio fechou questão a favor do afastamento da presidente.

Em relação aos outros partidos do "centrão", a possibilidade é de o PP permanecer com o Ministério da Integração. Nas negociações, eles têm pedido, no entanto, a ampliação dos espaços e também reivindicam o Ministério da Saúde e o comando da Caixa Econômica Federal.

Em relação ao PR, a demanda é pelo comando do futuro Ministério de Infraestrutura, que surgiria da fusão dos ministérios de Transportes e Portos. Entre os nomes cotados para assumir o posto está o do ex-líder do PR na Câmara Maurício Quintella (AL). Contrariando a orientação da direção do PR, ele deixou a liderança da bancada para votar a favor do impeachment.