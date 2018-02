'Divisão de cargos da CPI foi concessão', diz líder do governo

O líder do governo na Câmara, deputado Henrique Fontana (PT-RS), disse nesta quarta-feira, 27, que "foi uma concessão do governo o compartilhamento do comando da CPI mista dos cartões corporativos com a oposição". A presidência da CPI ficará com o senador do PSDB. Com o acordo, Fontana disse esperar que a reforma tributária tramite com facilidade no Congresso. Veja também: Entenda a crise dos cartões corporativos Veja os principais pontos da reforma tributária Reforma tributária será enviada pela manhã ao Congresso Reforma tributária precisa de agilidade, dizem empresários Após leitura, Senado instala CPI mista dos cartões Acordo dá presidência da CPI mista dos cartões ao PSDB "Na minha opinião, essa CPI é totalmente dispensável. Continuo dando pouca importância a ela porque acho que os cartões corporativos devem ser investigados pelo Ministério Público", afirmou. Um dos nomes cotados para ocupar a presidência da CPI é o da senadora tucana Marisa Serrano (MS). O relator será o deputado Luiz Sérgio (PT-RJ). Mais cedo, o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), disse que a presidência da CPI dos cartões corporativos será de um senador do PSDB. A assessoria do líder disse ao estadao.com.br que o nome do parlamentar será indicado pelo líder do partido na Casa, Arthur Virgílio (RN), após reunião da CPI das Ongs, prevista para esta tarde. "Houve um entendimento com o PT, porque esta é a melhor forma para se harmonizar os trabalhos", disse Jucá, por meio de sua assessoria.