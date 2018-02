Divididos, oposicionistas discutem hoje CPI dos Cartões Os partidos de oposição da Câmara e do Senado não conseguem se entender sobre a CPI mista que vai investigar o uso dos cartões corporativos. Enquanto o DEM e o PSDB da Câmara defendem a indicação dos deputados de oposição que vão integrar a CPI, os dois partidos no Senado são favoráveis à criação de outra comissão de inquérito, formada exclusivamente por senadores. Divididos, os oposicionistas pretendem reunir-se hoje para tentar chegar a um consenso. ?Acho que o correto é apenas a CPI mista. Abrir mão da CPI mista é criar uma dúvida na sociedade de como será o comportamento da oposição. Não participar da CPI mista é dar uma impressão errada, não verdadeira?, afirmou ontem o presidente do DEM, deputado Rodrigo Maia (RJ). O requerimento para a criação da CPI dos Cartões deverá ser lido amanhã durante sessão do Congresso.