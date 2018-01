Dividido, PT indica apoio a Renan mas adia decisão

Brasília - A bancada dos senadores do PT não decidiu, em reunião nesta sexta-feira, 30, para qual candidato vai o voto do partido na eleição para a presidência do Senado, neste domingo, 1º de fevereiro. O Palácio do Planalto faz pressão para que eles apoiem a reeleição de Renan Calheiros (PMDB-AL). Mas, nos bastidores, parlamentares, a exemplo de Jorge Viana (PT-AC), já manifestaram simpatia pela candidatura de Luiz Henrique (PMDB-SC).

O líder do PT no Senado, Humberto Costa (PT-PE), afirmou que a tendência de sua bancada é apoiar "o candidato oficial" escolhido pelo PMDB, que tem o maior número de senadores e, por isso, tem direito de indicar o presidente da Casa. Costa disse que a decisão será tomada neste sábado.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O favorito para a disputa dentro do PMDB é Renan. Ao deixar a decisão para sábado, os petistas tomaram o cuidado de esperar o PMDB. Os peemedebistas devem definir sua candidatura formalmente em uma reunião marcada para o fim da tarde desta sexta.

Mesmo com Renan sendo favorito para receber a indicação formal da legenda, o PMDB pode participar da eleição com dois candidatos. Luiz Henrique da Silveira (PMDB-SC) tem dito para colegas que, mesmo sem apoio oficial da sigla, será candidato contra Renan. Ele espera receber votos da oposição e dos governistas insatisfeitos com a presidente Dilma Rousseff e com o atual presidente do Senado.

*