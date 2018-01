Dívida tucana será coberta com donativos, diz tesoureiro de Aécio

São Paulo - O ex-ministro da Justiça de Fernando Henrique Cardoso, José Gregori, que foi o coordenador financeiro da campanha do senador Aécio Neves (PSDB) à Presidência da República, disse nesta quarta-feira, 26, ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, que a dívida da campanha tucana será coberta por meio de donativos prometidos e, provavelmente, por campanhas de arrecadação a serem promovidas pelo PSDB.

O saldo devedor de cerca de R$ 15 milhões passa a ser do PSDB com o encerramento das contas do período eleitoral. O ex-ministro disse que há doações que foram feitas em parcelas e que ainda entrarão no caixa do PSDB em dezembro. Ele não revelou a quantia e preferiu também não falar em um prazo para o partido quitar a dívida.

Segundo Gregori, são três os credores significativos do passivo de campanha: duas gráficas e uma empresa de publicidade. "No nosso caso, o que facilita é que são poucos os credores. São firmas conhecidas que já ao longo do tempo trabalham com o PSDB e sabem que nós não vamos dar o calote em ninguém", disse o tucano.