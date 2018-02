Dívida provoca denúncia na OIT A Organização Internacional do Trabalho recebe hoje denúncias contra o Brasil, alertando que as dívidas de Estados e municípios em relação aos precatórios chegariam a R$ 100 bilhões no País. A acusação será oficialmente feita pelo presidente do Sindicato dos Técnicos Científicos do Rio Grande do Sul (Sintergs), Cezar Pacheco Chagas, com apoio da Associação Nacional dos Servidores Públicos (ANSP) . A esperança dos sindicatos é que a OIT avalie a situação no Brasil e cobre uma solução para os trabalhadores. "O que vemos é que, por anos, governos estaduais e municipais vêm adiando o pagamento de precatórios. Só no Estado de São Paulo, 80 mil pessoas já morreram sem nunca ter recebido o dinheiro que o governo lhes devia", disse. Além de lidar com a situação dos trabalhadores, a denúncia alertará a OIT para outros aspectos. Um deles é a insegurança jurídica e o abalo à democracia causado pela sobreposição de poderes. Outro ponto é PEC 351, que foi já aprovada pelo Senado e está em discussão na Câmara de Deputados.